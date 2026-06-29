DHSC evaluation strategy 2026
This evaluation strategy sets out the Department of Health and Social Care's (DHSC) vision for high-quality evaluation of its policies, programmes and projects.
Applies to England
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Details
This evaluation strategy reflects DHSC’s strong commitment to developing a robust evidence base for future decision making, continued learning and to achieve its strategic vision.
The strategy outlines the vision and principles for evaluation and provides case studies to illustrate these principles in practice.