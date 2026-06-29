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Policy paper

DHSC evaluation strategy 2026

This evaluation strategy sets out the Department of Health and Social Care's (DHSC) vision for high-quality evaluation of its policies, programmes and projects.

From:
Department of Health and Social Care
Published
29 June 2026

Applies to England

Documents

DHSC evaluation strategy 2026

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Details

This evaluation strategy reflects DHSC’s strong commitment to developing a robust evidence base for future decision making, continued learning and to achieve its strategic vision.

The strategy outlines the vision and principles for evaluation and provides case studies to illustrate these principles in practice.

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Published 29 June 2026

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