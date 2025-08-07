Official Statistics

Adult social care in England, monthly statistics: August 2025

Official statistics on a range of topics including occupancy and infection control measures in adult social care settings.

Department of Health and Social Care
7 August 2025

Applies to England

Adult social care in England, monthly statistics: August 2025

Occupancy, visiting and workforce statistics, August 2025

Number of care home residents, August 2025

Pre-release access list: August 2025

Official statistics on adult social care in England. This publication consists of:

  • a monthly report
  • associated data tables

Data on adult social care settings covered in this publication includes:

  • occupancy levels in care homes
  • number of care home residents
  • visiting in care homes
  • COVID-19-related absence rates

