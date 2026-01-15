Official Statistics

Adult social care client level data, England: quarterly update to September 2025

Official statistics in development on insights from client level data from local authorities, including information on assessments and long-term support.

From:
Department of Health and Social Care
Published
15 January 2026

Applies to England

Documents

Adult social care client level data, England: quarterly update to September 2025

HTML

Long-term support, data to September 2025

ODS, 1.84 MB

This file is in an OpenDocument format

Assessments, data to September 2025

ODS, 542 KB

This file is in an OpenDocument format

Pre-release access list: client level data

HTML

Details

Official statistics in development on adult social care client level data in England. This publication consists of:

  • a quarterly report
  • associated data tables

The data in this publication includes statistics on local authority arranged or provided long-term support and assessments.

Updates to this page

Published 15 January 2026

