Adult social care in England, monthly statistics: November 2025
Official statistics on a range of topics including occupancy and infection control measures in adult social care settings.
Applies to England
Official statistics on adult social care in England. This publication consists of:
- a monthly report
- associated data tables
Data on adult social care settings covered in this publication includes:
- occupancy levels in care homes
- number of care home residents
- number of people receiving regulated domiciliary care
- visiting in care homes
- COVID-19-related absence rates
- flu vaccinations