Adult social care in England, monthly statistics: November 2025

Official statistics on a range of topics including occupancy and infection control measures in adult social care settings.

6 November 2025

Applies to England

Adult social care in England, monthly statistics: November 2025

Occupancy, visiting and workforce statistics, November 2025: data tables

Number of people receiving adult social care services, November 2025: data tables

Flu vaccination statistics, November 2025: data tables

Flu vaccination response rates, November 2025: data tables

Pre-release access list: November 2025

Official statistics on adult social care in England. This publication consists of:

  • a monthly report
  • associated data tables

Data on adult social care settings covered in this publication includes:

  • occupancy levels in care homes
  • number of care home residents
  • number of people receiving regulated domiciliary care
  • visiting in care homes
  • COVID-19-related absence rates
  • flu vaccinations

Published 6 November 2025

