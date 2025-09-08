DHSC departmental minute: notification of contingent liability
A departmental minute in relation to the insolvency of integrated community equipment supplier NRS Healthcare.
Documents
Details
A departmental minute to provide information on a contingent liability arising from the insolvency of integrated community equipment supplier NRS Healthcare (also known as Nottingham Rehab Limited). This minute provides details of the final liability and explains the circumstances.
The company became insolvent on 1 August 2025. On 1 September 2025, Stephen Kinnock, Minister of State for Care, made a written ministerial statement about the contingent liability.