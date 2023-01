Field Safety Notices: 9 to 13 January 2023

Overview

If you receive a field safety notice (FSN) from a manufacturer you must always act on it.

MHRA publishes the following for information only.

If you have a question about a particular FSN contact the manufacturer.

3M: Ranger Blood/Fluid Warming High Flow Sets

07 November 2022

MHRA reference: 5013122

Getinge: Flow-i C20, Flow-i C30, Flow-i C40, Flow-c, Flow-e

16 December 2022

MHRA reference: 4907224

Getinge: Clean Enzymatic

19 October 2022

Model: XV1559

MHRA reference: 5006455

Grena Biomed: NE`X Glue Surgical Adhesive

30 December 2022

Model: 0206-NX2; 0206-NX5; 0206-NX10

MHRA reference: 4927365

Hologic: 3Dimensions and Selenia Dimensions

02 January 2023

Model: 3DM-SYS-INTL2D-MOBSDM-SYS-9000-2D3DM-SYS-INTL2D3DM-SYS-INTL3DSDM-00001-2DSDM- SYS-9000-3DSDM-00001-M2D

MHRA reference: 5013084

implantcast: MUTARS HD coupling Brand

13 December 2022

Model: 57201230N, 57201232N, 57201233N

MHRA reference: 5006338

Medtronic: Vanta LT Clinician Programmer Application

November 2022

Model: A71200

MHRA reference: 4617979

Medtronic: Mahurkar™* Acute Dual Lumen High Flow (13.5 French) Hemodialysis Catheters (Mahurkar QPlus)

December 2022

MHRA reference: 5013118

Miethke: M.blue plus

09 January 2023

Model: FX804T

MHRA reference: 5013351

MOBIDIAG: Novodiag Bacterial GE+

20 December 2022

Model: V5

MHRA reference: 5013097

Ortho Clinical Diagnostics: ORTHO VISION and VISION Max Analyzers for BioVue

23 December 2022

MHRA reference: 4849774

Oxehealth: Vital Signs

1 December 2022

Model: Vital Signs 1

MHRA reference: 5013354

Philips: Ingenia Elition, MR 7700

22 November 2022

Model: 781358, 782107, 782119, 782136, 781357, 782106, 782137, 782118, 782132, 782144, 782120, 782130

MHRA reference: 5013417

Randox: IgA and IgM

26 October 2022

MHRA reference: 5013107

Siemens Healthineers: SOMATOM go.Top/ x.cite

CT083/22/S

MHRA reference: 5004526

Siemens Healthineers: Artis zee / Q / Q.zen

December 2022

MHRA reference: 4638589

Smiths Medical: CADD Infusion System Infusion Sets for use with CADD pumps

13 December 2022

MHRA reference: 5013072

SSI Diagnostica: ImmuLex Pneumotest Kit

23 November 2022

MHRA reference: 4643952