Field Safety Notices: 19 to 23 December 2022

Overview

If you receive a field safety notice (FSN) from a manufacturer you must always act on it.

MHRA publishes the following for information only.

If you have a question about a particular FSN contact the manufacturer.

Acumed: Locking Cortical Screw, Non-Locking Hexalobe Screw

14 December 2022

Model: COL-3140-S, 30-0303-S

MHRA reference: 4632028

Acutronic: fabian HFO, +nCPAP evolution, Therapy evolution

17 October 2022

Model: 111001, 111001.01, 112001, 113001, 122001, 122012, 121001, 121012

MHRA reference: 4641068

Future Diagnostics: STAT-IntraOperative-Intact PTH Immunoassay kit

05 December 2022

MHRA reference: 4632022

Insulet: Omnipod DASH Personal Diabetes Manager (PDM)

17 October 2022

Model: 18239

MHRA reference: 4617868

International Medical Industries: Guarded Luer Connector (GLC)

02 December 2022

Model: 57-400 / 57-400W / 57-401 / 57-402 / 57-403

MHRA reference: 4629491

JRI Orthopaedics: Furlong H-A.C Stem & H-A.C Revision Stem

12 December 2022

Model: Furlong H-A.C Femoral Stem 8mm

MHRA reference: 4624145

LiNA: Librata

14 December 2022

Model: LIB-1

MHRA reference: 4632414

macopharma: Storage solution for blood platelets SSP+

12 December 2022

Model: SSP+ 250ml (UK)

MHRA reference: 4632020

Rayner: RayOne EMV

06 December 2022

Model: RAO200E

MHRA reference: 4595578

Richard Wolf: HOOK ELECTRODE MONO 9FR 0°

09 December 2022

Model: 868895

MHRA reference: 4617650

Siemens Healthineers: IMMULITE 2000 Thryoglobulin

December 2022

MHRA reference: 4632510

Siemens Healthineers: Axiom Luminous TF, Luminous DRF MAX, AXIOM ICONOS R200 C90_C, Luminous DRF, Luminous AGILE, Luminous AGILE MAX, Luminous Lotus MAX

Ref UI XP051/22/S

MHRA reference: 4632013

Surgical Holdings: ARTHRODESIS WIRE

12 December 2022

Model: 1.2MM x 100MM LONG TROCAR/TROCAR PACK OF TEN STERILE SINGLES

MHRA reference: 4632505

Teleflex: RUSCHELIT Super Safety Clear Tracheal Tube, oral/nasal, Murphy; Endotracheal Tube oral/nasal Magill, High Volume, Low Pressure Cuff; Endotracheal Tube oral/nasal Murphy Eye, High Volume, Low Pressure Cuff; RUSCHELIT Safety Clear Tracheal Tube, oral/nasal, Magill; Flexiset Super Safety Clear Tracheal Tube, oral/nasal with Cuff and Insertion Aid; RUSCHELIT Safety Clear Tracheal Tube, oral/nasal, Murphy; Slick Set Cuffed Endotracheal Tube and Stylet Set, oral/nasal; Flexi-Set Cuffed Endotracheal Tube and Stylet Set, oral/nasal

December 2022

MHRA reference: 4641055

Zimmer Biomet: NexGen Option Stemmed Tibial Component

06 December 2022

MHRA reference: 4643835