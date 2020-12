Field Safety Notices: 14 to 18 December 2020

Overview

If you receive a field safety notice (FSN) from a manufacturer you must always act on it. MHRA publishes the following for information only. If you have a question about a particular FSN contact the manufacturer.

Latest FSNs

View the latest FSNs

View a list of FSNs published since January 2020

View FSNs since November 2014. FSNs before this date are on the National Archives website

Aacurat: pulla Strechlift ; / ArtikelNr. 8266001

11 November 2020

Moving & handling

MHRA reference: 2020/011/018/291/003

Bausch & Lomb: 23GA Backflush/Extrusion Handpiece blunt

11 December 2020

Phacoemulsification / vitrectomy systems

Model: SUJ11, SUJ14

MHRA reference: 2020/012/014/487/003

Baxter: VERITAS Collagen Matrix 12x25 cm

21 December 2020

Dermal substitues, tissue scaffods

MHRA reference: 2020/012/016/291/007

Dexcom: Dexcom G6 sensor

December 2020

Continuous glucose monitoring systems (CGMS)

MHRA reference: 2020/012/004/701/032

Illumina: VeriSeq NIPT Solution v2

15 December 2020

IVDs, clinical chemistry

MHRA reference: 2020/012/015/487/022

Intersurgical: CIRRUS2 NEBULISER, ADULT, INTERSURGICAL ECOLITE MA

17 December 2020

Nebulizers

MHRA reference:2020/012/016/487/003

Invacare: Action 3 Junior

12 October 2020

Wheelchairs, manual

MHRA reference: 2020/003/011/401/009

Liko AB(Hillrom): Multirall 200

MOD1322

Moving & handling

Model: 3130001

MHRA reference: 2020/012/015/487/014

Mathys: Affinis Inverse glenosphere

08 December 2020

Joint prosthesis, shoulder

Model: 60.30.3036

MHRA reference: 2020/012/011/487/006

Medela Stryker: AXS Universal Aspiration Tubing

07612367052719

Surgical equipment, miscellaneous

Model: 077.0193

MHRA reference: 2020/012/009/601/006

Medisafe(Steris): Distal Duck Kits (M20400) and Duck Bag Humidity Packs (M20350, M20358, M20359)

01 December 2020

Detergents

MHRA reference: 2020/011/020/291/007

Medtronic: ARESTM Antibiotic-Impregnated Catheter

December 2020

Cerebrospinal fluid drainage, external

Model: 91101, 93092, 95001

MHRA reference: 2020/012/011/487/007

Medtronic Delta: Delta Valve, Neonatal, Performance Level 1.0

Delta Valve, Neonatal, Performance Level 2.0 Delta Valve, Neonatal, Performance Level 1.5

December 2020

Implants, non active, hydrocephalus shunts

MHRA reference: 2020/012/016/291/014

Radiometer: AQT90 FLEX analyzers

16 December 2020

IVDs, clinical chemistry

Model: 393-838

MHRA reference: 2020/012/009/487/003

SenTec: SenTec Digital Monitor

04 December 2020

IVDs, extra laboratory testing

MHRA reference: 2020/012/011/487/005

Spacelabs: SENTINEL

08 December 2020

Software as a medical device (SaMD)

Model: 98200 & 98201

MHRA reference: 2020/012/015/487/013

Thermo Fisher Scientific: Remel

10 December 2020

IVDs, Bacteriology

Model: R21524

MHRA reference:2020/012/016/601/011