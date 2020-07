Field Safety Notices - 06 July to 10 July 2020

Overview

If you receive a field safety notice (FSN) from a manufacturer you must always act on it.

MHRA publishes the following for information only.

If you have a question about a particular FSN contact the manufacturer.

Aesculap (B Braun): S4C CROSS CONNECTOR FIXED 22MM

09 July 2020

Osteosynthesis, bone screws

Model: SW112T

MHRA reference: 2020/007/009/291/010

Boston Scientific: Captivator/Captiflex Single-Use Polypectomy Snare

92556729-FA

Surgical, diathermy

MHRA reference: 2020/007/006/291/004

GE: Carescape One

FMI 36147

Monitors, patient

MHRA reference: 2020/007/008/029/002

Luminex: VERIGENE® Processor SP

15 June 2020

IVDs, bacteriology

MHRA reference: 2020/007/002/701/015

Osang Healthcare: GeneFinder COVID-19PlusRealAmp Kit

19 June 2020

IVDs, SARS-CoV-2 Immunoassay (Serology)

Model: IFMR-45

MHRA reference: 2020/007/008/291/001

Roche: cobas® 6500 urine analyzer series (cobas u 701 microscopy analyzer in combination with cobas u 601 urine analyzer)

April 2020

IVDs, clinical chemistry

MHRA reference: 2020/004/015/487/010

Roche Diagnostics: Elecsys Anti-CCP

June 2020

IVDs, immunology

MHRA reference: 2019/007/004/701/011

Teleflex: Green Rusch Lite Miller 2 Green Rusch Lite Miller 3 Green Rusch Lite Miller 4 Green Rusch Lite Mac 2 Green Rusch Lite Mac 3 Green Rusch Lite Mac 4 Green Rusch Lite Mac 3.5

09 July 2020

Airway devices

MHRA reference: 2020/007/009/291/009

Teleflex Medical: Arrow AutoCAT Intra-Aortic Balloon Pump (IABP) Series, AC3™ Series IABP System

21 May 2020

Cardiac assist pumps

Model: Arrow AutoCAT Intra-Aortic Balloon Pump (IABP) Series, AC3™ Series IABP System - IAP-0400 IAP-0400E IAP-0500 IAP-0500E IAP-0500I IAP-0500J IAP-0500NL IAP-0535 IAP-0700 IAP-0701

MHRA reference: 2020/007/007/291/002

Tristel Solutions: Tristel Duo ULT

TSLFSN3

Disinfectants for medical devices

Model: TSL022601

MHRA reference: 2020/007/003/601/003