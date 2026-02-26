Accredited official statistics announcement

Statutory homelessness in England: October to December 2025

Accredited official statistics on statutory homelessness applications, duties, and outcomes for local authorities in England. It also reports on households in temporary accommodation.

From:
Ministry of Housing, Communities and Local Government
Published
26 February 2026
Release date:
30 April 2026 9:30am (provisional)
These statistics will be released on 30 April 2026 9:30am