Public Transport Statistics Northern Ireland 2024-25
This report presents statistics on public transport operated by Translink in Northern Ireland and it brings together information on public transport journeys, vehicles and staff.
This report presents statistics on public transport operated by Translink in Northern Ireland and it brings together information on public transport journeys, vehicles and staff.
To help us improve GOV.UK, we’d like to know more about your visit today. Please fill in this survey (opens in a new tab).