Planning Inspectorate Ministerial Measures - Experimental Statistics 11 February 2027
Statistical release, data tables and charts. An Official Statistics Under Development publication covering performance against Ministerial Measures.
Statistical release, data tables and charts. An Official Statistics Under Development publication covering performance against Ministerial Measures.
To help us improve GOV.UK, we’d like to know more about your visit today. Please fill in this survey (opens in a new tab).