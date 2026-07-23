Future Combat Air System Digital Strategy
The Future Combat Air System (FCAS) Digital Strategy outlines the Ministry of Defence’s digital vision for next-generation combat air capabilities.
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This document sets out the strategic vision for digital aspects of the next generation of combat air capabilities.
The approach to achieving the strategic vision is described through nine strategic ends:
- Integrated Digital Environment
- Digital Engineering
- Collaborative Working Environments and Infrastructure
- Data and Information
- Through-Life Support
- Technology and Innovation Pipeline
- People and Skills
- Digital First Ways of Working
- Interoperable Digital Warfighter