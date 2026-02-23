Open consultation

Deep Space Advanced Radar Capability Pre-Application Consultation

Ministry of Defence
23 February 2026

Summary

As part of the Ministry of Defence’s (MOD's) proposal to construct a Deep Space Advanced Radar Capability (DARC) at Cawdor Barracks, the MOD is required to conduct a statutory pre-application consultation in accordance with the Planning (Wales) Act 2015.

Consultation description

As part of the MOD’s proposal to construct a Deep Space Advanced Radar Capability (DARC) at Cawdor Barracks, the MOD is required to conduct a statutory pre-application consultation in accordance with the Planning (Wales) Act 2015. The pre-application consultation period provides the opportunity for stakeholders and the wider community to review the proposal and submit feedback prior to the submission of the planning application.

Following the progression of the design process, the MOD has undertaken an Environmental Impact Assessment (EIA) with the support of independent subject matter experts. The EIA is a detailed study that evaluates the potential effects of the proposed development on the environment and ensures that environmental matters are fully considered in the planning process.

The MOD now offers these materials, including the findings of the EIA, for public review. The pre-application consultation period will run to 23 March 2026. Feedback can be submitted via email to darc@cascadecommunications.co.uk.

What Happens Next?

The MOD will review all feedback received from stakeholders and the community as it is received. This feedback will be considered alongside the findings of the EIA and other technical studies to refine the proposal, where appropriate.

Once this process is complete, the MOD intends to submit a formal planning application to the Pembrokeshire County Council. The planning application will include all supporting documentation, including a summary of the feedback received during the consultation and how it has been addressed. 

For further information about the proposal or the consultation process, please contact darc@cascadecommunications.co.uk.

Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Galluogrwydd Radar Uwch y Gofod Pell

Fel rhan o gynnig y Weinyddiaeth Amddiffyn i adeiladu Galluogrwydd Radar Uwch y Gofod Pell (DARC) ym Marics Cawdor, mae’n ofynnol i’r Weinyddiaeth Amddiffyn gynnal ymgynghoriad statudol cyn ymgeisio yn unol â Deddf Cynllunio (Cymru) 2015. Mae’r cyfnod ymgynghori cyn ymgeisio yn rhoi cyfle i randdeiliaid a’r gymuned ehangach adolygu’r cynnig a chyflwyno adborth cyn cyflwyno’r cais cynllunio.

Yn dilyn cynnydd y broses ddylunio, mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cynnal Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol gyda chymorth arbenigwyr pwnc annibynnol. Mae’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol yn astudiaeth fanwl sy’n gwerthuso effeithiau posibl y datblygiad arfaethedig ar yr amgylchedd ac yn sicrhau bod materion amgylcheddol yn cael eu hystyried yn llawn yn y broses gynllunio.

Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn bellach yn cynnig y deunyddiau hyn, gan gynnwys canfyddiadau’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb, i’w hadolygu’n gyhoeddus. Bydd y cyfnod ymgynghori cyn ymgeisio yn rhedeg tan 23 Mawrth 2026. Gellir cyflwyno adborth drwy e-bost i darc@cascadecommunications.co.uk.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd y Weinyddiaeth Amddiffyn yn adolygu’r holl adborth a geir gan randdeiliaid a’r gymuned wrth iddo ddod i law. Bydd yr adborth hwn yn cael ei ystyried ochr yn ochr â chanfyddiadau’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol ac astudiaethau technegol eraill i fireinio’r cynnig, lle bo hynny’n briodol.

Ar ôl cwblhau’r broses hon, mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ffurfiol i Gyngor Sir Penfro. Bydd y cais cynllunio yn cynnwys yr holl ddogfennau ategol, gan gynnwys crynodeb o’r adborth a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad a sut y rhoddwyd sylw iddo.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynnig neu’r broses ymgynghori, cysylltwch â darc@cascadecommunications.co.uk.

Documents

DARC list of documents

HTML

Application Form for PAC

PDF, 410 KB, 11 pages

Draft Cover Letter

PDF, 235 KB, 3 pages

DARC - Document Schedule

PDF, 121 KB, 2 pages

DARC Drawing Schedule for PAC

PDF, 115 KB, 2 pages

Planning Statement – PAC Draft

PDF, 610 KB, 66 pages

Cawdor Barracks DAS

PDF, 8.25 MB, 42 pages

DARC - ICNIRP Declaration

PDF, 247 KB, 1 page

DARC Green Infrastructure Statement

PDF, 4.49 MB, 25 pages

Cawdor Barracks Pre-application Report

PDF, 6.54 MB, 49 pages

Site Location Plan

PDF, 685 KB, 1 page

Existing Layout

PDF, 766 KB, 1 page

Existing Levels

PDF, 1.46 MB, 1 page

Existing Conditions

PDF, 2.25 MB, 1 page

Existing Section Views

PDF, 442 KB, 1 page

Overall Site Plans

PDF, 808 KB, 1 page

RX Antenna Array Site Plan

PDF, 1.02 MB, 1 page

Support Facilities Site Plan

PDF, 565 KB, 1 page

TX antenna array site plan

PDF, 502 KB, 1 page

Temp Construction Access Plan

PDF, 530 KB, 1 page

Fence Details

PDF, 167 KB, 1 page

RADAR Operation Building (ROB) Plans and Elevations

PDF, 99.8 KB, 1 page

RADAR Spares Building (RSB) Plans and Elevation

PDF, 98.6 KB, 1 page

NGED Connection Buildings (NCB) Plans and Elevations

PDF, 91.5 KB, 1 page

Switchroom Building (SRB) Plans and Elevations

PDF, 92.2 KB, 1 page

Entry Control Point Building (ECPB) Plans and Elevations

PDF, 91.9 KB, 1 page

Transmit Cooling Building Plans and Elevations

PDF, 89 KB, 1 page

Antenna Integration Shelter (AIS) Plans and Elevations

PDF, 84.7 KB, 1 page

Antenna Integration Shelter (AIS) Plans and Elevations

PDF, 122 KB, 1 page

Antenna Integration Shelter (AIS) Plans and Elevations

PDF, 744 KB, 1 page

Antenna Elevations

PDF, 325 KB, 1 page

Proposed Section View

PDF, 587 KB, 1 page

Landscape and Ecology Proposals Plan

PDF, 2.16 MB, 1 page

DARC ES Volume 1 Non-Technical Summary

PDF, 7.53 MB, 32 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 1-4 Introductory Chapters

PDF, 1.16 MB, 64 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 5 - Transport and Access

PDF, 687 KB, 31 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 6 - Air Quality

PDF, 363 KB, 17 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 7 - Noise and Vibration

PDF, 598 KB, 45 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 8 - Biodiversity

PDF, 873 KB, 64 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 9 - Landscape and Visual

PDF, 805 KB, 76 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 10 - Archaeology and Built Heritage

PDF, 491 KB, 38 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 11 - Ground Conditions and Contaminated Land

PDF, 415 KB, 34 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 12 - Water Environment, Flood Risk and Drainage

PDF, 744 KB, 43 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 13 - Socio Economics

PDF, 486 KB, 19 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 14 - Climate Change and Carbon

PDF, 568 KB, 28 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 15 - Heat and Radiation

PDF, 241 KB, 8 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 16 - Lighting

PDF, 459 KB, 23 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 17 - Cumulative Effects

PDF, 378 KB, 20 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 18 - Schedule of Mitigation

PDF, 229 KB, 9 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 19 - Summary of Significant Residual Effects

PDF, 179 KB, 2 pages

DARC ES Volume 2 Chapter 20 - Glossary

PDF, 236 KB, 13 pages

DARC ES Volume 3 Appendix 1.1-3.1

PDF, 5.57 MB, 76 pages

DARC ES Volume 3 Appendix 5.1-5.4

PDF, 21.5 MB, 39 pages

DARC ES Volume 3 Appendix 6.1-6.4

PDF, 1.23 MB, 44 pages

DARC ES Volume 3 Appendix 7.1-7.4

PDF, 1.06 MB, 41 pages

DARC ES Volume 3 Appendix 8.1-8.10

PDF, 78.2 MB, 258 pages

DARC ES Volume 3 Appendix 9.1-9.3

PDF, 721 KB, 62 pages

DARC ES Volume 3 Appendix 10.1-10.5

PDF, 35.4 MB, 180 pages

DARC ES Volume 3 Appendix 11.1-11.3

PDF, 65.9 MB, 480 pages

DARC ES Volume 3 Appendix 12.1-12.4

PDF, 47.8 MB, 77 pages

DARC ES Volume 3 Appendix 15.1-15.2

PDF, 6.47 MB, 115 pages

DARC ES Volume 3 Appendix 16.1-16.3

PDF, 2.6 MB, 20 pages

DARC ES Volume 3 Appendix 17.1

PDF, 475 KB, 34 pages

DARC ES Volume 4 Figures 1.1-4.1

PDF, 8.23 MB, 6 pages

DARC ES Volume 4 Figures 5.1-5.2

PDF, 1.52 MB, 2 pages

DARC ES Volume 4 Figures 6.1-6.3

PDF, 2.8 MB, 3 pages

DARC ES Volume 4 Figures 7.1-7.10

PDF, 25.4 MB, 10 pages

DARC ES Volume 4 Figures 8A-8E

PDF, 7.22 MB, 6 pages

DARC ES Volume 4 Figures 9.1-9.5

PDF, 61.2 MB, 5 pages

DARC ES Volume 4 Figures 10.1-10.2

PDF, 1.6 MB, 2 pages

DARC ES Volume 4 Figures 12.1-12.5

PDF, 4.9 MB, 5 pages

DARC ES Volume 4 Figure 17.1

PDF, 1.34 MB, 1 page

DARC ES Volume 5 Visualisations

PDF, 437 MB, 112 pages

Ways to respond

Email to:

darc@cascadecommunications.co.uk

